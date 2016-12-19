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Главная Сводка событий Новороссии за 19 декабря 2016 года опубликовано Nvb2003 в Пнд, 19/12/2016 - 23:32

Аудио&Видео: тема: персоны: география: организации: содержание: рубрики: Вторые сутки идут бои в районе Дебальцево. Сегодня Киевские силовики обстреляли позиции Народной милиции из артиллерийских орудий в районах сел Калиновка и Логвиново. Трое украинских силовиков убиты и четверо ранены, сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. ЛНР требует от миссии ОБСЕ вмешаться в ситуацию в этом районе.

Командование ВСУ занижает потери, понесенные киевскими силовиками при попытке прорыва в Дебальцево. Достоверно известно о 10 убитых и свыше 30 раненых, сообщили в оборонном ведомстве Республики.

18 декабря с направления Светлодарска наблюдатели ОБСЕ зафиксировали массированный обстрел позиций Народной милиции ЛНР. Об этом говорится в опубликованном сегодня отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Обстановка в Донецкой Народной Республике остаётся напряженной. Украинские силовики за прошедшие сутки около двух тысяч раз обстреляли прифронтовые территории Донецкой Народной Республики, сообщил сегодня заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин. Применялись танки, БМП, миномёты, гранатомёты и стрелковое оружие. ВСУ вели огонь по поселкам Зайцево, Широкая Балка, Железная Балка и Озеряновка, по Ясиноватой и селам Васильевка, Спартак и Веселое; Докучаевску, южным селам Белая Каменка, Коминтерново, Набережное, Сосновское, Новая Таврия, Ленинское, Саханка, Безыменное, а также по окраинам Донецка – поселкам Старомихайловка, Александровка и Трудовские. В Калининском районе Горловки в результате прямого попадания повреждено одно здание. В Петровском районе Донецка повреждения получил один жилой дом. Газопровод и семь домов повреждены в Коминтерново.

На Мариупольском направлении в селе Талаковка обнаружены огневые позиции трех самоходных гаубиц «Гвоздика». В Галициновке выявлено местонахождение двух РСЗО «Град»». В Курахово находятся четыре РСЗО «Смерч», сообщил Эдуард Басурин.

ГУП "Лугансквода" запустила еще две скважины в столице, благодаря чему удалось улучшить ситуацию с водоснабжением Луганска, сообщил глава столичной администрации Манолис Пилавов. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir Nikolaev О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее