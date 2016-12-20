Эхо операции в Алеппо

Бригадный генерал Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хоссейн Салями оценил освобождение Алеппо как стратегическую победу сирийской правительственной армии и ее союзников. Соответственно, по его мнению , "террористическая коалиция", под управлением США потерпела поражение. Накануне президент Ирана Хасан Роухани поздравил президента Сирии Башара Асада по телефону.

Иранские источники оценивают результат в Алеппо как самый значимый за прошедшие пять лет войны в Сирии. Вооруженная борьба с международным терроризмом, который подпитывают Саудовская Аравия, Катар, Турция, США и некоторые государства Европы, по мнению иранских генералов, будет продолжаться. Таким образом, иранское руководство расценивает освобождение Алеппо как существенное событие, влияющее на ход войны в целом. В Алеппо проиграли Турция, Катар, Саудовская Аравия, Франция и уходящая американская администрация, сирийское правительство и его союзники выиграли.

То, что это так, подтверждает подлое убийство российского посла в Турции. Получается, что именно Россия внесла решающий вклад в борьбу с терроризмом в районе Алеппо. Со времени начала действий ВКС РФ на территории Сирии, российским гражданам нанесен уже третий удар в спину. Сначала был взорван российский пассажирский самолет, следовавший с туристами из Египта, затем был атакован российский бомбардировщик самолетами ВВС Турции, теперь убит российский посол в Турции в ходе проведения публичного мероприятия. Способно ли руководство Турции обеспечивать безопасность российских туристов на территории Турции, раз оно оказалось не способно предотвратить убийство даже российского посла(?).

Данное политическое убийство призвано осложнить российско-турецкие отношения. Впрочем, назвать их простыми все равно не получится. Чем российское руководство сможет ответить турецким террористам, действующим на территории Сирии(?). Следует быть готовыми к взрыву террористической активности и на территории России. Лучшая борьба с «террористической болезнью» - профилактика. Причина убийства российского посла – в отсутствии страха возмездия у организаторов теракта. Терроризм – это бессилие что-либо изменить другими методами и безнаказанность организаторов за содеянное. Если бы организаторы реально боялись возмездия, они бы не рискнули.