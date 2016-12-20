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В районе авиабазы Тияс (Т-4)

опубликовано Артем Смолов в Втр, 20/12/2016 - 01:17 Статья: тема тэги гео
в поле
Информационные источники сообщают о стабилизации ситуации в районе авиабазы Тиас (Т-4), которая расположена западнее Пальмиры (Сирия). Сирийские правительственные силы сумели деблокировать объект и расширить зону контроля западнее и юго-западнее базы. Результат был достигнут за счет применения авиации, танков и артиллерии.

Предыдущая (очередная) атака, предпринятая боевиками ИГИЛ (организация запрещена в России) 17 декабря, провалилась. Боевики потеряли в ходе неудавшегося наступления 2 танка и несколько пикапов. Самолеты ВКС РФ и ВВС Сирии нанесли серию ударов в ходе дальнейших действий по тылам террористов и коммуникациям. Авиабаза Т-4 получила подкрепления из состава сирийского спецназа "Тигр", здесь же работает и российская группа "Сил специальных операций". Определенную роль сыграло и применение тяжелых огнеметных систем "Буратино".

В провинции Хомс в прошедшие выходные начата операция по освобождению нефтяных месторождений. В деле задействованы подразделения сирийской республиканской гвардии и бойцы движения "Хезболла". Тем временем, в районе авиабазы Т-4 продолжается борьба за высоты. По сведениям сирийских источников в результате боестолкновений за двое суток было уничтожено несколько десятков террористов, более десятка бронемашин и несколько танков.

Локальные операции расцениваются как подготовительные меры для освобождения нефтяных месторождений и города Пальмиры. Судя по сообщениям с места событий идут (неспешные) встречные бои с применением танков и артиллерии. Боевики ИГИЛ маневрируют, используя высокую подвижность своих подразделений и осуществляют контратаки. Свои коррективы вносит погода. В районе выпал снег, что действует на обе стороны (отсутствие зимней одежды).

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