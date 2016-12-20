Еще одна страшная трагедия

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает , что ситуация повлекшая гибель нескольких десятков человек от употребления в Иркутске спиртосодержащей жидкости «Боярышник» требует самого пристального внимания и принятия мер. В Росалкогольрегулировании сообщили, что в состав данного концентрата для принятия ванн входили ядовитый метанол и антифриз. Продукция производилась по поддельным документам. По факту массового отравления возбуждено уголовное дело. Полиция, как это часто бывает в резонансных случаях резко активизирована.

Между тем, не только данная ситуация требует пристального внимания. Не меньшего внимания требует и ситуация на дорогах, где из года в год теряются десятки тысяч человеческих жизней. Не меньшего внимания требует и ситуация с системной коррупцией. Создается впечатление, что чиновники зачастую в основном занимаются "инвестиционными проектами", а чисто административные обязанности оставляют на потом. От этого качество управления падает, что представляет для государства не меньшую опасность, чем западные санкции. Чем хуже страна управляется, тем недоброжелателям лучше. Однако, дело здесь не в недоброжелателях за границей, а в отсутствии должной требовательности и смещении приоритетов на местах.

Трагедии неминуемы, когда "общество потребления" сочетается с желанием минимальной ответственности. Жизнь некоторых управленцев и большинства жителей порой протекает в параллельных (не пересекающихся) пространствах. Российское общество все больше поляризуется, и употребление внутрь жидкости для принятия ванн (в массовом порядке) является довольно красноречивым показателем.

Сам факт весьма символичен. Это говорит и о чрезвычайно низких доходах и о моральной деградации части общества. Между тем, население в Иркутске пока не японское (или китайское). Однако, похоже, это не слишком занимает. Заниматься бедняками некогда. Или некому. Гораздо привлекательней международные инвестиционные проекты. Остальное все сделает рынок.