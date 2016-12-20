Сводка событий в Сирии за 19 декабря 2016 года

Президент России Владимир Путин и президент Ирана Хасан Роухани по телефону обсудили ситуацию в Сирии, сообщается на сайте Кремля.«Обстоятельно обсуждена сирийская проблематика, прежде всего ситуация вокруг Алеппо. Подчеркнута важность совместных усилий по содействию запуску реального политического процесса, направленного на скорейшее урегулирование в Сирии. В этом контексте серьезным шагом явилась бы организация в Астане переговоров между представителями сирийского правительства и так называемой умеренной оппозиции», — говорится в сообщении.Отмечается, что была достигнута договоренность о предстоящих контактах на различных уровнях.

Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию о размещении наблюдателей в сирийском Алеппо, следует из итогов голосования. Документ поддержали все 15 государств – членов Совбеза, в том числе Россия.

В тексте резолюции отмечается, что все стороны в Сирии должны немедленно предоставить наблюдателям безопасный и беспрепятственный доступ для мониторинга ситуации, а также создать условия для доставки гуманитарной помощи в пострадавшие районы Алеппо. При этом выражается приверженность «суверенитету, независимости и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики».

Одобрение Россией резолюции Совбеза ООН является продолжением уже ведущейся в Алеппо гуманитарной работы и подтверждает независимость и территориальную целостность Сирии. Об этом говорится в комментарии МИД РФ, размещенном на официальном сайте ведомства.

"Принципиально важно, что резолюция недвусмысленно подтверждает твердую приверженность членов СБ ООН суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики, а также подчеркивает необходимость следования при осуществлении ее положений нормам международного гуманитарного права и руководящим принципам ООН по оказанию чрезвычайной гуманитарной помощи", - говорится в комментарии.

Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин сообщил, что подготовка к развертыванию миссии международных наблюдателей в восточной части Алеппо может занять несколько дней. «По этому поводу генеральный секретарь должен еще провести соответствующую работу с заинтересованными сторонами и представить свои предложения Совету Безопасности. Какой срок это займет, мне трудно сказать, но, полагаю, несколько дней»,— заявил Виталий Чуркин.

Командование Сирийской Арабской Армии издало указ о всеобщем призыве резервистов на службу, что стало самой масштабной акцией подобного рода со времен войны 1973 года с Израилем.

Резервисты уже прошли военную подготовку, поэтому пополнение ими фронтовых частей проходит куда быстрее и легче. Предполагается, что резервисты будут направлены в западные районы провинции Дамаск, а также в Алеппо. Они заменят части Сирийской Арабской Армии, которые будут высвобождены таким образом для участия в боевых действиях на других фронтах.

Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 1070. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось – 94.

За сутки зафиксировано 28 обстрелов со стороны вооруженных формирований в провинциях Дамаск (16), Алеппо (9), Хама (2), Латакия (1).

Российские ВКС и ВВС Сирии по оппозиционным вооруженным формированиям, заявившим о прекращении боевых действий и сообщившим в российский или американский центры примирения сведения о своем расположении, удары не наносили.

В Сирии погиб командир десантно-штурмового батальона майор Санал Санчиров. Его похороны состоялись 13 декабря в поселке Яшкуль в Калмыкии.

Россия оказала щедрую поддержку гражданам Сирии, когда в ней больше всего нуждались, это впечатляет, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

В организации также отметили, что несколько тысяч человек еще остаются в восточном Алеппо и нуждаются в эвакуации, которая может занять пару дней,

Представитель ВОЗ отметила, что организация планирует усилить гуманитарную помощь тем, кто был эвакуирован из восточного Алеппо. Элизабет Хофф сообщила, что во временных убежищах были зарегистрированы 39 тыс. человек. Однако большинство людей не остаются там из-за плохих условий. По словам госпожи Хофф, в провинции Алеппо, возможно, находится порядка 75 тыс. внутренне перемещенных лиц, которым нужна помощь.

В Египте задержана группа лиц, снимавшая инсценировку с якобы раненым ребенком «из Алеппо» (Фото 2).

Самолёты военно-транспортной авиации доставили на авиабазу «Хмеймим» 40 тонн подарков, собранных школьниками России для сирийских детей в учебных учреждениях 20 регионов России.

Алеппо. Вооруженные формирования группировки «Ахрар-аш-Шам» обстреляли из реактивных систем залпового огня квартал Салах-ад-Дин в городе Алеппо.

Группировки террористической организации «Джабхат Фатх аш-Шам» («Джабхат ан-Нусра») из реактивных систем залпового огня, минометов и стрелкового оружия обстреляли кварталы «1040», Амри, Аль-Киляса, Биньямин, Дахия-эль-Асад, Джамария Харб эль-Захра и Сукари в городе Алеппо.

Продолжают работать пункты горячего питания и выдачи предметов первой необходимости для пострадавших мирных жителей города Алеппо.

В Международном комитете Красного Креста (МККК) сообщили, что около пяти тысяч человек удалось вывезти сегодня из восточной части Алеппо в его западные пригороды. По данным МККК, общее число эвакуированных за последние дни достигло примерно 15 тыс.

«Сегодня на 75 автобусах примерно пять тысяч человек удалось перевезти в западные сельские пригороды Алеппо. Еще 25 автобусов находятся в готовности в Восточном Алеппо для эвакуации большего числа людей»,— приводит ТАСС заявление официального представителя МККК Дженифер Тобиас. Госпожа Тобиас отметила, что в организации приветствуют достижение договоренности о возобновлении эвакуации в восточной части Алеппо. В операции по эвакуации задействованы 100 сотрудников МККК и Сирийского общества Красного полумесяца.

Около 20 тыс. человек к настоящему моменту эвакуированы из Восточного Алеппо. Об этом глава МИД Турции Чавушоглу написал в твиттере: «Число эвакуированных из Восточного Алеппо в зону, подконтрольную оппозиции, достигло 20 тыс. Наши усилия продолжаются».

При это двумя часами ранее Чавушоглу сообщил об эвакуации 12 тыс. жителей.

Более 500 раненых и больных жителей, блокированных бандформированиями н.п. Кафрайя и Фуа были эвакуированы двумя партиями. Все они благополучно прибыли в Алеппо и были размещены в Центрах временного проживания Джибрин.

Латакия. Вооруженные формирования группировки «Ахрар-аш-Шам» из стрелкового оружия обстреляли н.п. Хашхаша.

Хама. Боевики обстреляли н.п. Абу-Убейда и Джардиса.

ВКС РФ нанесли ряд авиаударов по позициям боевиков, расположенных вдоль границы с провинцией Идлиб, в районе н.п. Taybat Al-Imam, Helfaya, Kafr Zita, и Al-Lataminah.

Хомс. В окрестностях авиабазы Т-4, продолжаются ожесточенные бои между проправительственными силами и ИГиловцами.

Джихадисты сообщают о гибели командующего авиабазой Тияс - генерала САА Али Махмуда. Правительственные источники эту информацию не публиковали.

Недалеко от авиабазы боевиками ИГ сбит вертолет, вероятно «Газель» ВВС САР.

В районе аэродрома Т-4 правительственные войска нанесли массированные удары тяжёлой артиллерией и реактивными ракетными установками по позициям бандформирований ИГ.

Идут бои в районе н.п. Каср аль-Хайр, который находится в 20 км к югу от авиабазы Т-4.

ВВС САР нанесли авиаудары по боевикам ИГ в районе н.п. Карьятейн и Бир Аль-Фаваира.

Дамаск. Формирования причисляющей себя к оппозиции группировки «Джейш аль-Ислам» обстреляли из минометов и стрелкового оружия н.п. Джобар, Барза, Зибдин, Хараста, Кафер-Батна, Мазраад – Махмуд, больницу Ибн-эль-Валид, лагерь Эль-Вафидин и автомагистраль в районе населенного пункта Дума.

Прочие террористы обстреляли н.п. Арбин, Хараста Эль-Кантара, Хауш-Эш-Шалак, Хауш-Насри и спортивную площадку в населенном пункте Джобар.

Боевики в Восточной Гуте безуспешно атаковали позиции правительственных войск.

Хасака. Авиация коалиции у города Шададди уничтожила тактическую единицу и три боевые позиции ИГ.

Ракка. Отряды SDF продолжают наступление. От боевиков ИГ освобождены н.п.: Karwan, Ziyarah, Wasta и сельхозугодья Safra (Фото 3).

Авиация коалиции у города Айн-Иса уничтожила тактическую единицу ИГ. У города Ракка - два тактических подразделения и две боевые позиции ИГ.