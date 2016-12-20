Михалков ужаснулся, побывав в «Ельцин Центре»

В ответ на упрёки вдовы первого российского президента, что Никита Михалков выступил с критикой «Ельцин Центра» даже не побывав в нём, Никита Сергеевич отправился в Екатеринбург и посетил этот объект. После чего заявил, что увиденное буквально ужаснуло его. И если бы он побывал там ранее, то его прежняя критика того? как разрушается самосознание юных посетителей этого Центра, была бы намного жёстче.

Практически одновременно на РИА «Катюша» было опубликовано открытое письмо Наине Ельциной от простой россиянки Екатерины Войтеховой, где даётся нелицеприятная характеристика Ельцина как публичного пьяницы, разрушившего армию, производство, русское село. А также совершившего антиконституционный переворот и развязавшего войну на Кавказе, в которой погибло как минимум 20 тысяч русских мужчин. При этом смертность вообще в стране намного опередила рождаемость в годы его правления.

В заключение открытого письма Войтехова прямо обращается к Наине Ельциной: «Если вы патриотка своей страны, а не просто хорошая жена, вам стоит отказаться от всех получаемых из бюджета средств (в том числе и на «Ельцин Центр») от растерзанного вашим мужем государства. Можно, конечно, ради справедливости оставить себе пенсию, например, как у меня – 12 тысяч рублей».