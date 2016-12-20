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Лай из украинской подворотни

опубликовано alex1943 в Втр, 20/12/2016 - 10:24 Новость: тема тэги гео
Laj
Лавры провокатора и клеветника не дают покоя «слившемуся» на Украину бывшему российскому актёру Владимиру Назарову. В своём интервью украинским СМИ он сообщил, что подал прошение о получении украинского гражданства.

При этом Назаров отметил, что решение покинуть Россию у него созрело сразу после воссоединения Крыма с РФ. Однако уехал он лишь тогда, когда отыскал на незалежной работу. Проявил, таким образом, предусмотрительность.

Истинной же причиной эмиграции Назарова стала проверка Министерства культуры, которая установила, что в возглавлявшемся им Государственном музыкальном театре, было растрачено 40 миллионов рублей, выделенных из федерального бюджета на проведение фестивалей, конкурсов и выставок, которые, понятное дело, никто не проводил. Так что Назаров уехал из России не как политэмигрант, а как обычной растратчик и казнокрад.

Но зато теперь из украинской подворотни он постоянно облаивает Путина и клевещет на свою бывшую Родину. Рассчитывает, наверное, на благосклонность бандеровцев. Если Назаров станет гражданином Украины, то эту страну можно будет поздравить с «ценным приобретением».


Василий Семёнов

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