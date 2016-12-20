На ярмарке в Берлине совершен теракт, 20 человек погибли, еще 48 травмированы

Около 20:00 понедельника грузовой автомобиль с польскими регистрационными номерами въехал на территорию рождественской ярмарки, проходившей на торговой улице Курфюрстендамм рядом с мемориальной церковью кайзера Вильгельма и проехал около 80 метров по толпе.

По последним данным полиции, жертвами наезда стали 12 человек, еще 48 получили ранения разной степени тяжести и находятся в больницах.

Правоохранительные органы установили, что в кабине грузовика, который находилось два человека. Один из них, находившийся на пассажирском месте, обнаружен мертвым. Второго подозреваемого удалось задержать недалеко от места происшествия.

Ариэль Журавски, хозяин польской фирмы из Гданьска, которой принадлежит трейлер, заявил, что автомобиль был украден. Журавски рассказал, что за рулем грузовика сидел его двоюродный брат. Этим рейсом нужно было доставить металлические конструкции, всего около 25 тонн. Доставка была рассчитана на понедельник, однако немецкий заказчик попросил перенести ее на полдень вторника. Таким образом водитель должен был провести ночь в городе. Журавски пожаловался, что не мог связаться с братом в течение понедельника.

Человек, обнаруженный мертвым в салоне, оказался гражданином Польши. Но криминалисты установили, что он не мог быть водителем.

Агентство Associated Press напомнило, что ранее госдепартамент США распространил заявление о готовящихся группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) терактах в канун и в ходе рождественских праздников. В нем говорилось, что исламисты могут использовать грузовики для наезда на посетителей массовых мероприятий, а также начиненные взрывчаткой автомобили.

У посольства РФ в Берлине пока нет информации о погибших или пострадавших россиянах.

Председатель Европейского Совета Дональд Туск выразил соболезнования в связи со случившимся и обещал помощь пострадавшим от лица Евросоюза. К соболезнованиям присоединились председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и глава дипломатии ЕС Федерика Могерини. Избранный президент США Дональд Трамп после тяжелых событий вечера понедельника заявил, что мир должен изменить мышление и стереть террористов с лица Земли.

Теракт в Берлине напоминает события происшедшие во Франции, когда в День взятия Бастилии тяжелый грузовик проехал по толпе отдыхающих. Тогда погибли 84 человека

Сейчас по делу об организации теракта арестованы восемь человек.