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Кваснюк обвинил Евросоюз в невиданном унижении Украины

опубликовано alex1943 в Втр, 20/12/2016 - 10:29 Новость: тема тэги гео
Kvasnjuk1
Одесский телеведущий Григорий Кваснюк в эфире программы «Правда», не побоялся обвинить ЕС в невиданном унижении Украины. Ведь это именно ЕС проплачивал и поддерживал майдан и гражданскую войну, унесшие многие тысячи жизней.

«А ради чего? – задаётся вопросом Кваснюк – Ради бумажки под названием «Соглашение об ассоциации». Причём тот же Евросоюз поспешил дезавуировать этот документ, приняв в одностороннем порядке многочисленные и унизительные для Украины ограничения. В сухом остатке всё, что украинские дипломаты получили - это отказ в финансовой помощи от ЕС, отказ от права на работу, жильё и учёбу в Евросоюзе. Ради чего был весь майдан и поубивали тысячи людей?»

Далее Кваснюк утверждает, что при приёме Польши, Румынии, Болгарии подобных унизительных ограничений не выдвигалось. Он уверен, что Европа панически боится того, что к ним хлынут «орды вот этих якобы одемократиченных граждан Украины».


Василий Семёнов

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