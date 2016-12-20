Аналитик Ростислав Ищенко уверен: Коломойский сам избавился от «Приватбанка»

Президент украинского Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко так прокомментировал решение передать «Приватбанк» государству: «Проблема в том, что «Приватбанк» давно ненадёжен. С одной стороны, он является системообразующим в банковской системе страны. С другой стороны, у банка полно нереализуемых невозвращённых кредитов. И для капитализации его необходимо 3-4 миллиарда долларов. Коломойский так хотел от него избавиться, что сейчас у него камень с шеи упал».

Как сообщалось ранее, Кабинет министров Украины в ходе очередного заседания поддержал переход «Приватбанка» в госсобственность. Его главой станет теперь бывший министр финансов Александр Шлапак, заявивший, что полностью обновит команду банка.

Эта акция возмутила даже сдержанного лидера «Самопомощи» Олега Березнюка, заявившего, что, с одной стороны, национализация банка конечно необходима, но с другой, она выливается в ограбление бюджета на около 150 миллиардов гривен.

Высказываются также мнения, что главным выгодополучателем здесь является Пётр Порошенко, поскольку, таким образом, он устанавливает полный контроль над финансовой системой Украины, как ранее уже установил контроль над СМИ. А это сильно усложняет жизнь его политическим соперникам.