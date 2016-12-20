Санкции против Польши гибельны для Евросоюза

Польша может лишиться права голоса в Европейском совете из-за того, что её Конституционный суд был недавно подчинён законодательной власти – сейму. Что, по словам вице-президента Еврокомиссии Тиммермана «ставит под угрозу основные ценности Европейского Союза». Кстати, применить санкции к Польше в Брюсселе собирались ещё в первой половине текущего года. Но тогда воспрепятствовала Ангела Меркель.

Однако и теперь, как считает Владимир Брутер – политолог и эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований, «введение санкций против Польши будет означать окончательный идеологический и принципиальный раскол Евросоюза. Ибо это означает, что лишение Польши голоса в Евросовете ведёт к полному его распаду. Поэтому, я думаю, что Германия и на этот раз сделает всё для того, чтобы никакие санкции против Польши введены не были».

Вот и получается, что Польша, давя на больное место Брюсселя, которым является единство ЕС, выступает в роли того самого пресловутого хвоста, который вертит собакой.