Там русский дух, там Русью пахнет

По информации РИАновости украинские СМИ сообщали, что Минкульт Украины разослал в школы рекомендации о необходимости отказаться от Деда Мороза в пользу Святого Николая. В этом году агентства по организации Новогодних праздников и торжеств получили от киевской мэрии указания не использовать образы Деда Мороза и Снегурочки.

Несмотря на попытки свидомых политизировать Новый Год и заменить Деда Мороза на Украине «западными аналогами», не все киевляне оказались свидомыми. Так во время открытия резиденции Санта-Клауса в Мариинском парке недалеко от здания Верховной рады произошел очередной казус.

Все ждали приветствия Санта-Клауса, но, когда ему дали слово, вместо привычного для этого героя "Хо-хо-хо! Merry Christmas!" прозвучала фраза на русском языке "Ог-го-го! Все собрались? Молодцы! Как долго я к вам ехал, через горы, через реки, потерял много своих оленей, но все-таки приехал".

После этого Санта с почетными гостями и спонсорами "зажгли" новогоднюю елку и ведущая попросила присутствующих еще раз поприветствовать Санта-Клауса бурными аплодисментами. В это время в толпе послышался голос женщины, стоявшей с маленьким ребенком: "Какого Санта-Клауса? Уже дайте какого-то японского Шухиндроса. Все равно Дед Мороз круче".

После этого Санта, устав от внимания к своей персоне, удалился, не дав прессе комментариев. За него слово взял глава Печерской районной администрации Киева Сергей Мартынчук, который заявил, что открытая резиденция символизирует евроинтеграцию Украины.