Депутаты Ровенщины требуют не вывозить львовский мусор на территорию области

Проект обращения Ровенского областного совета к городскому голове Львова Андрею Садовому, Кабинету министров Украины и Генеральной прокуратуре Украины о прекращении вывоза твердых бытовых отходов из города Львов на территорию Ровенской области обсуждается сейчас на заседаниях постоянных комиссий Ровенского областного совета.

В проекте обращения отмечается, что общественность Ровенщины и Ровенский областной совет глубоко обеспокоены появлением мусора, завезенного из города Льва, в населенных пунктах области. Недавно львовский грузовик с бытовыми отходами перевернулся у города Дубно. Накануне на территории недействующего хлебокомбината, вблизи села Диброва Млинивского района, было обнаружена стихийная свалка бытовых отходов из Львова.

Разработчики документа располагают информацией о том, что из львовских самосвалов мусор перегружают в ровенские, а затем транспортируют на территорию Ровенского мусорного полигона. Последний же не может вместить весь объем даже ровенских твердых бытовых отходов, не говоря о мусоре из Львова.

«В случае выявления новых фактов загрязнения территории Ровенской области львовскими отходами, жители области готовы к блокированию автотранспорта с мусором и бессрочным акциям протеста, а мы, депутаты Ровенского областного совета, будем вынуждены обратиться в суд.

Кроме того, обращаемся в Кабинет Министров Украины и Генеральную прокуратуру Украины с просьбой дать правовую оценку таким действиям мэра Львова Андрея Садового, а в случае выявления нарушений немедленно привлечь его к ответственности, предусмотренной действующим законодательством», — отмечается в проекте обращения.

Документ будет рассматриваться на сессионном заседании уже в эту пятницу. По прогнозам аналитиков, он будет утвержден единогласно.