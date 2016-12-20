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В криминальной Одессе процветает подпольный игорный бизнес

опубликовано alex1943 в Втр, 20/12/2016 - 13:05 Новость: тема тэги гео
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По сообщению одесского портала «Таймер», сотрудники управления защиты экономики в Одесской области обнаружили подпольное игорное заведение, работавшее в частной жилой квартире в самом центре Одессы.

Как сообщили в Главном управлении Нацполиции в регионе, в настоящее время расследуется уголовное производство, открытое по ч.1 ст.203-2 УК Украины (по факту незаконного занятия игорным бизнесом).

«В рамках досудебного расследования правоохранителями получены определения суда на проведение санкционированного обыска в жилом помещении, расположенном по улице Базарной», — сказано в сообщении.

В частной квартире в доме на этой улице молодые люди проводили коммерческие карточные турниры. Во время обыска у них были изъяты игральный стол для покера, 450 игровых фишек, 8 колод карт, а также денежные средства в сумме 22500 гривен и 550 долларов США.

«Согласно действующему законодательству, подобная деятельность наказывается штрафом от десяти тысяч до сорока тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией игорного оборудования», — прокомментировал ситуацию начальник управления защиты экономики в Одесской области Алексей Семенцов.

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