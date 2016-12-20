Эпидемия гриппа вслед за Херсоном грозит Николаеву

Вслед за Херсонской областью, где эпидемический порог заболеваемости гриппом по состоянию на 19 декабря уже превышен на 62%, на прошлой неделе гриппом и простудой в Николаевской области заболели 7226 человек, из них 5092 детей. Заболеваемость находится на предэпидемическом уровне, количество заболевших составляет 99% от эпидемического уровня.

20 декабря управление здравоохранения Николаевской облгосадминистрации сообщило, что по сравнению с предыдущей неделей заболеваемость выросла на 1276 случаев или на 21%. Госпитализировано за неделю 334 человека, из которых 268 — дети, 80% от всех госпитализированных легли на больничные койки с диагнозом грипп и ОРВИ.

За отчётную неделю в Херсонской области заболели более 14 тысяч человек, больше всего среди заболевших детей: в возрасте от 5 до 14 лет — почти пять с половиной тысяч, в возрасте до четырёх лет — почти три тысячи.

Госпитализированы с диагнозами грипп и ОРВИ почти полтысячи человек, среди них большинство — дети в возрасте до четырех лет в больницу попали 137 малышей, в возрасте от 5 до 14 — 127.