Председатель комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев до сих пор не понял, что Украиной рулят террористы

Его комментарий в отношении депутата Верховной Рады Украины Владимира Парасюка, который назвал «героем» убийцу чрезвычайного полномочного посла России в Турции Андрея Карлова, и возмущение позицией украинской власти не оставляют в этом сомнений.

«С точки зрения оценки действий украинского депутата сомнений быть не может — это абсолютно безнравственная, кощунственная запись, которая свидетельствует об отсутствии моральных принципов у этого депутата, либо о его психическом нездоровье. Но меня в данной ситуации конечно же интересует не он или его высказывание, а реакция его коллег со стороны фракции, со стороны Верховной рады. Если незамедлительной, исчерпывающей реакции не последует, значит, остальные депутаты солидаризируются с его позицией. И вот это уже будет общей политической позицией украинских депутатов», — поясняет Косачев.

«Но судя по тому, что президент Порошенко даже не нашел возможности высказать соболезнования в связи с убийством российского представителя, оперируя в своих выступлениях только ситуацией в Берлине, где грузовик врезался в толпу, у меня есть ощущение, что позиция депутата, пусть в такой экстремистской форме, но во многом отражает те настроения, которые существуют в украинском обществе и где, может быть, неявно, но многие политики скорее злорадствуют, нежели испытывают чувства скорби и солидарности с Россией», — заключает председатель комитета по международным делам Совета Федерации.

Уже третий год ставленники Вашингтона и Брюсселя на Украине проводят политику террора украинского населения, попирая все конституционные нормы, а на Востоке страны физически уничтожают население Донбасса, используя силы ВСУ, устроили экономическую блокаду со всеми вытекающими последствиями. Это правительство объявило Россию агрессором, только вот еще не хватает духа объявить войну, потому что заокеанские и европейские хозяева пока не дали команду "Фас". А Косачев все ожидает от этого правительства адекватного поведения. Не вымерли еще в России романтики.