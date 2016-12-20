Национализация «Приватбанка» является дружественной, — член совета правления НБУ

Бывшие владельцы «Приватбанка» по собственной инициативе обратились в Национальный Банк Украины с просьбой национализировать их банк, поскольку не могли выполнить взятые ранее обязательства. Среди этих обязательств — передача всей инфраструктуры, принадлежавшей финансовому учреждению.

Об этом заявил член совета Национального банка Украины Василий Фурман.

Финансист пояснил, что национализации крупного частного банка Украины предшествовали многочисленные договоренности о докапитализации резервов банка.

«Сначала была договоренность о том, что акционеры „Приватбанка“ докапитализируют банк. Но акционеры не выполнили обязательства. Поэтому государство через соответствующие законодательные механизмы национализировала банк. Сегодня финансовая система Украины несет всю ответственность по вкладам, которые есть в этом банке», — отметил банкир.

Представитель Национального Банка Украины также подчеркнул, что переход «Приватбанка» в государственную собственность состоялся по договоренности бывших владельцев и руководства государства: «Национализация „Приватбанка“ является дружественной. Бывшие владельцы „Приватбанка“ сами обратились в Национальный Банк с просьбой национализировать их банк, потому что они не могут выполнить обязательства, которые они взяли. Поэтому они передают все те наработки, которые у них есть. Они согласились реструктурировать те кредиты, которые у них есть. То есть, я верю в то, что и система „Приват 24“ и другие наработки остаются в собственности „Приватбанка“, а значит — переходят в государственную собственность».