Это тоже самое, что делал Мавродий с «МММ», — экономист Владимир Лановой о крахе «Приватбанка»

Такими методами, которые предложил Национальный банк, ситуацию с «Приватбанком» не решить. Ведь у страны нет денег на покрытие 150 миллиардов гривен дефицитного капитала.

Такое мнение высказал экономист Владимир Лановой.

«Ситуация с «Приватбанком» — это позор, а не национализация. Очевидно, что банковскую сферу нужно было контролировать, но иначе. Если действительно происходил планомерный вывод средств через фиктивные кредиты, то это фактически то же самое, что делал Мавродий с «МММ», — отметил эксперт.

Экономист убежден, что государственный бюджет не имеет средств на покрытие дефицита капитала национализированного банка.

«Такими методами, которые предложил Национальный банк, ситуацию не решить. Ведь у страны нет денег на покрытие 150 млрд грн. И даже если говорят о решении проблемы через облигации, то они говорят неправду. У нас уже запланировано на следующий год выпуск правительственных облигаций на 170 миллиардов гривен — и только для нужд погашения старых долгов и покрытия дефицита на следующий год. Поэтому дополнительных облигаций для погашения задолженности только по „Приватбанку“ — нет», — пояснил Владимир Лановой.

На помощь от Международного валютного фонда тоже не стоит рассчитывать.

«В частности, МВФ совсем по другому смотрит на действия Украины по национализации. Там надеются, что правительство, национализировав соответствующий банк начнет возвращать изъятые деньги. Именно на это надеются европейцы. Однако они даже не могут предположить, что банк пытаются реанимировать через бюджет страны», — отметил экономист.