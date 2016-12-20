Примут ли сегодня в Верховной Раде госбюджет-2017? Оппоблок бюджет не поддержит

Перенесенное с четверга прошлой недели сегодняшний на вторник рассмотрение в окончательном чтении госбюджета на 2017 год в Раде Украины начнется в 16.00 (17.00 мск), как следует из повестки работы украинского парламента, обнародованной на его официальном сайте.

Сопредседатель фракции "Оппозиционный блок" Александр Вилкул заявил, что фракция не будет голосовать за предложенный правительством проект госбюджета на 2017 год, так как документ не предусматривает достаточное повышение социальных стандартов и поддержку реального сектора экономики. По словам Вилкула, власть уничтожает экономику, в проекте ничего не заложено для поддержки реального сектора и создания новых рабочих мест.

"Обобрав людей, вы хотите повысить затраты на содержание президента и парламента 3 миллиарда гривен (более 113 миллионов гривен), это плюс 54% к прошлому году, на Генпрокуратуру 22 миллиарда гривен (около 833 миллионов долларов), фискальная служба — 6 миллиардов гривен (около 277 миллионов долларов). От вас в шоке не только на Украине, но и в Европе. Вы строите полицейское чиновничье государство", — заявил Вилкул в Раде.

По его словам, "Оппозиционный блок" не будет голосовать за этот бюджет геноцида". "При обсуждении мы будем наставать на корректировке: минимальная зарплата — 4,5 тысячи гривен (около 170 долларов), минимальная пенсия — 3,5 тысячи гривен (около 133 долларов) и в два раза снижение коммунальных тарифов", — добавил депутат.