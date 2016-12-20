Те, кто медлил с национализацией «Приватбанка», должны понести наказание, — нардеп

Президент Петр Порошенко, глава НБУ Валерия Гонтарева и руководители правительства должны нести ответственность за то, что «Приватбанк» ни был национализирован вовремя и с минимальными убытками для государства.

Об этом заявил народный депутат Юрий Левченко.

«Я требовал национализировать „Приватбанк“ еще в 2014 году. Однако тогда это все называли популизмом, коммунизмом, бредом. Делали это все те же люди, которые теперь нахваливают национализацию. Если бы это сделали тогда, сейчас не нужно было проводить докапитализацию за счет налогоплательщиков в безумных объемах — 150 млрд. грн, не было бы проблемы с выводом наиболее ликвидных активов и т. д.», — сказал парламентарий.

По мнению Левченко, два года назад национализацию не провели, потому что кто-то из руководства государства боялся «разоблачительных» сюжетов на канале «1+1», который принадлежит медийной группе Игоря Коломойского, кто-то — получил проценты от рефинансирования банка и тому подобное.

«Теперь не национализировать „Приват“ было невозможно. Я требую, чтобы понесли наказание чиновники, глава Нацбанка, президент — те, кто два года не думал о проблеме с крупнейшим банком, а теперь вдруг вспомнили», — отметил нардеп.

По словам Юрия Левченко, Порошенко лично принимал решение о национализации, несмотря на то, что оно запоздалое, поскольку убежден, что в государстве, которое находится в состоянии войны, 60% совокупного банковского капитала не может принадлежать частной структуре.