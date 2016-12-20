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Актуальная распродажа военного имущества

опубликовано alex1943 в Втр, 20/12/2016 - 15:04 Новость: тема тэги гео
vojaki
В ходе инспекторской проверки 14-й отдельной механизированной стрелковой бригады (ОМСБ) украинской армии, учиненной вышестоящим командованием, выявились скандальные вещи.

Комиссия Министерства обороны бывшей Украины 19 декабря наведалась в город Счастье (оккупированная украинскими войсками часть территории Луганской Народной Республики), где расквартирована 14-я ОМСБ, и принялась проверять порядок несения службы, в том числе наличие и состояние вверенного бригаде военного имущества

Но, как оказалось, у бригады нет должных запасов патронов, разного полевого снаряжения, и даже некоторых единиц боевой техники.

Впрочем, причину исчезновения этих боевых резервов, долго искать не понадобилось. Вскоре выяснилось, что военное имущество распродается. Это было раньше, продолжается и сейчас.

На вырученные деньги военнослужащие бригады покупают теплую одежду. Военные чины из комиссии были вынуждены признать, что хотя запрет торговать армейским имуществом никто не отменял, но военным 14-й бригады больше ничего не оставалось делать, так как тыловые службы вопрос обеспечения сил «АТО» зимним обмундированием проморгали или не пожелали им заниматься.

Могло быть и так, что комплекты зимнего обмундирования, предназначенные для бригады, к месту назначения даже не были отправлены, так как их распродали еще раньше.

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