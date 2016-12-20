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Главная Брифинг представителя Погранслужбы МГБ о ситуации в Дебальцево опубликовано Nvb2003 в Втр, 20/12/2016 - 16:16

Аудио&Видео: тема: география: содержание: рубрики: Министерство госбезопасности Республики ожидает дальнейшего обострения ситуации в районе Дебальцево со стороны киевских силовиков. Об этом сегодня на брифинге в ЛуганскИнформЦентре заявил помощник начальника Службы пограничной охраны МГБ ЛНР Виталий Агафонов. Он отметил, что службой пограничной охраны ЛНР зафиксирован факт агрессии в отношении ЛНР.

"Пограничный конфликт в районе Дебальцево произошел исключительно по вине вооруженных сил Украины, которые наступлением на позиции Народной милиции ЛНР нарушили линию разграничения", - подчеркнул представитель Погранслужбы.

"Но что бы ни было непосредственной причиной, эта провокация имеет долгоиграющую основу. Киев считает Дебальцево своим и будет постоянно пытаться доказывать это", - отметил Агафонов.

"Мы имеем дело с первой проверкой обороны, и следует ожидать общего обострения обстановки в данном районе. Здесь собраны в кулак серьезные силы, и в любую минуту киевский режим способен использовать его в политических играх", - заявил представитель МГБ.

Агафонов отметил, что для оправдания убийства украинских военнослужащих в ходе провокаций на Дебальцевском направлении "командование ВСУ выдвинуло на редкость нелепую версию – превентивный прорыв должен был остановить предполагаемое наступление Народной милиции".

"Придумать умную версию в столь глупой ситуации, конечно же, чрезвычайно сложно. Но все равно остается вопрос, на который нет ответа. Зачем было дважды бросать людей и технику на минные поля, которые нанесены на карты и переданы в Минск? Командование ВСУ это все прекрасно знает. Неужели решили провести разминирование с помощью пушечного мяса?" - задался риторическим вопросом пограничник

Он подчеркнул, что провокация настолько нелепа, что комментировать самоубийственную попытку прорыва можно исключительно основываясь на догадках.

"Можно предположить, что, либо рядовой состав, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нарушил приказ командиров, либо перепились командиры и погнали солдат на убой. Мы знаем, что командный и рядовой состав украинской армии – это два параллельных мира, поэтому одинаково вероятны как первый, так и второй вариант", - отметил представитель МГБ.

"Нам также известно, что накануне в этот район прибыл западноукраинский спецназ. Его перебрасывают туда, где ситуация остается неуправляемая, процветает дружба с "зеленым змием". Поэтому вполне возможно, что он провел наглядный дисциплинированный урок", - добавил Агафонов.

Подразделения 54 бригады ВСУ под прикрытием артиллерии в воскресенье, 18 декабря, предприняли попытку прорыва с направления поселка городского типа Луганское в район села Калиновка. По данным Народной милиции ЛНР, в результате боестолкновения киевские силовики потеряли убитыми 10 человек, около 20 были ранены. Два военнослужащих Республики получили ранения, еще два числятся пропавшими без вести.

В ночь на 19 декабря ВСУ обстреляли район села Логвиново из крупнокалиберных артиллерийских орудий и минометов. Утром 19 декабря киевские силовики возобновили попытки прорыва на нескольких участках линии соприкосновения в районе Дебальцево и обстрел из арторудий позиций Народной милиции в окрестностях Калиновки и Логвиново.

Как сообщили в оборонном ведомстве Республики, за минувшие сутки село Калиновка дважды подверглось обстрелам с направления поселка городского типа Луганское, ВСУ применяли минометы калибра 82 мм, 120 мм. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir Nikolaev О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее