Около Александровки отбита вылазка противника

К югу от села Александровка, подчиняющегося Петровскому району ДНР, украинские вояки с 7 до 8 часов утра 20 декабря предприняли попытку разведки боем позиций армии ДНР.

В вылазке участвовала группа украинских военных численностью до 20 человек. После семи часов утра под прикрытием бронетранспортера они стали продвигаться к позициям подразделений армии ДНР. Одновременно с украинской стороны активизировались снайперские точки.

Завязался стрелковый бой, в ходе которого применялись и гранатометы. Перестрелка продолжалась около часа и к восьми утра затихла.

Разведгруппа ВСУ потеряла в бою одного человек убитым и двух ранеными. Убитого и раненых украинские диверсанты, отходя на свои позиции, забрали с собой.