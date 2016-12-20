Коломойский вывел из «Приватбанка» более 130 миллиардов гривен, — эксперт

Национализация «Приватбанка» — лучшее из всех возможных для власти решений. Этот процесс происходил в результате компромисса владельцев финучреждения и руководства государства. Об этом заявил специалист Dragon Capital Сергей Фурса.

Эксперт подчеркнул, что средства, которые государство выделяет на рефинансирование и докапитализацию «Приватбанка», станут дополнительной нагрузкой для государства в будущем. Однако, национализация была самым оптимальным из всех вариантов решений по «Приватбанку».

«В следующем году мы не будем платить эту сумму. Но со временем мы, конечно, все заплатим ее. Потому что это происходит не за счет бюджета, а за счет увеличения государственного долга. И рано или поздно его придется платить. Но с „Приватбанком“ просто не было выбора. Когда у вас проблемы с капиталом в таком крупном банке, у вас есть четыре варианта действий: можно ничего не делать, как привыкла поступать украинская власть, вы можете ликвидировать этот банк, вы можете требовать от акционеров, чтобы они докапитализировало его, или национализировать его. Ликвидировать этот банк было бы слишком громко. Социальный эффект от ликвидации „Приватбанка“ был бы катастрофическим. Это стоило бы нам финансовой системы. Акционеры в „Приватбанке“, к сожалению, не готовы вкладывать средства, и мы и не можем от них этого требовать. Ничего не делать — это увеличивать эту дыру. Если бы мы национализировали банк в прошлом году, то платили бы меньше. Если бы приняли решение о национализации через год — заплатили бы еще больше. Поэтому национализация — это вынужденное решение», — отметил эксперт.

Сергей Фурса подчеркнул, что национализация «Приватбанка» состоялась в результате договоренности власти с бывшими владельцами банка. «Для Коломойского такой выход — это не „разбитое корыто“. Он вывел через банк за последнее время более 5 млрд долларов (около 130 млрд гривен). Он бы с удовольствием продолжал это делать, но мы подошли к такой грани, когда это стало уже просто невозможно. Однако такое решение было правильным, и видимо, какие-то компромиссы с Коломойским таки были достигнуты», — заявил аналитик.