Детектор лжи подтвердил правдивость показаний украинского депутата Онищенко против президента Порошенко

Об этом украинским журналистам сообщил сам Александр Онищенко — депутат и олигарх, находящийся сейчас за пределами Украины. 19 декабря он прошел проверку на детекторе лжи (полиграфе), организованную американскими спецслужбами.

Дословно: «Инициатива пройти полиграф исходила не от меня, а от сотрудников американских спецслужб. Я согласился, поскольку для меня это важная репутационная история, я хочу, чтобы все понимали, что в моих показаниях и интервью журналистов нет лжи. Что все, что я говорю о коррупции Порошенко это правда. Процедура длилась около часа. Проверял меня на честность президент совета директоров ассоциации полиграфистов США. Все вопросы касались тем коррупции украинского президента Петра Порошенко. Получал ли Порошенко деньги за голосования от меня? Передавал ли он деньги через меня за то, чтобы подкупать парламентариев? и т.д. Показатель полиграфа - 97% подтверждения моих заявлений. Для примера: в криминалистике считаются достоверными показания выше 70%».

Напомним: Онищенко обвиняет президента Украины Порошенко в коррупции, в частности, в скупке голосов депутатов в Верховной раде Украины. Он заявил, что имеет аудиодоказательства - записи разговоров с президентом на диктофон, который был вмонтирован в наручные часы. По некоторым данным сейчас Онищенко находится в Великобритании и активно сливает всю информацию американским спецслужбам. Он заранее предупредил, что не имеет никаких отношений с ФСБ, а только со спецслужбами США, чтобы Киев не мог его объявить «агентом Москвы».