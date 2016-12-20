Луганские города и села массировано обстреляны украинской артиллерией

Артиллерия и минометы украинской армии открыли огонь по населенным пунктам Луганской Народной республики. Уже с 17 часов под обстрелы из минометов, а также противотанковых гранатометов попали поселки Калиново, Логвиново, Лозовое.

Немногим позже, с 19 часов, на разных участках фронта к ведению огня подключились и артиллерийские орудия калибра 122 и 152 миллиметра

В течение вечера 19 декабря и ночи на 20-е под артиллерийским и минометным огнем ВСУ, помимо поселков Калиново, Логвиново и Лозовое, неоднократно побывали села Желтое, Крутая Балка и Сокольники.

Кроме этого, ночью 20 декабря украинские вояки вели огонь из орудий и по населенным пунктам, которые до последнего времени в боевых сводках фигурировали редко. Мины калибра 82 и 120 миллиметров, а также снаряды разрывались возле жилых построек в селе Лобачево. По этому селу огонь велся со стороны районного центра Станица Луганская.

В первую половину дня 20 декабря с позиций ВСУ вновь была обстреляна территория возле монумента князю Игорю и княжеским дружинникам.