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Луганские города и села массировано обстреляны украинской артиллерией

опубликовано alex1943 в Втр, 20/12/2016 - 17:52 Новость: тема тэги гео
obstrel
Артиллерия и минометы украинской армии открыли огонь по населенным пунктам Луганской Народной республики. Уже с 17 часов под обстрелы из минометов, а также противотанковых гранатометов попали поселки Калиново, Логвиново, Лозовое.

Немногим позже, с 19 часов, на разных участках фронта к ведению огня подключились и артиллерийские орудия калибра 122 и 152 миллиметра

В течение вечера 19 декабря и ночи на 20-е под артиллерийским и минометным огнем ВСУ, помимо поселков Калиново, Логвиново и Лозовое, неоднократно побывали села Желтое, Крутая Балка и Сокольники.

Кроме этого, ночью 20 декабря украинские вояки вели огонь из орудий и по населенным пунктам, которые до последнего времени в боевых сводках фигурировали редко. Мины калибра 82 и 120 миллиметров, а также снаряды разрывались возле жилых построек в селе Лобачево. По этому селу огонь велся со стороны районного центра Станица Луганская.

В первую половину дня 20 декабря с позиций ВСУ вновь была обстреляна территория возле монумента князю Игорю и княжеским дружинникам.

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