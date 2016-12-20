Множится число предприятий и рабочих коллективов, требующих отмены санкций против России и восстановления двусторонних экономических отношений

Во вторник на сайте украинского предприятия "Финвал-2006", специализирующегося на производстве рыбных консервов, появилось сообщение об обращении сотрудников предприятия к президенту Украины Петру Порошенко, в котором они поддерживают идею восстановления торговых связей с Россией.

Ранее внефракционный депутат Верховной рады Украины Яков Безбах инициировал обращение к Порошенко с просьбой начать процесс отмены санкций против России и восстановить двусторонние экономические отношения. Восстановить торгово-экономические связи с РФ попросил Порошенко коллектив харьковской энергетической компании "ИНТЕК".

"После начала экономической конфронтации между Украиной и Россией мы потеряли рынки сбыта не только России, но и других стран СНГ. В тоже время квоты, которые предоставил нам ЕС, оказались мизерными и неспособны компенсировать потерю традиционных рынков… Поэтому мы поддерживаем мнение некоторых народных депутатов о необходимости восстановления торгово-экономических отношений со странами СНГ и Россией, прежде всего для возврата утраченных рынков сбыта нашей продукции", — говорится в обращении.

На предприятии отметили, что в связи с потерей российского рынка были вынуждены сокращать производство, оптимизировать штат, что болезненно отразилось на сотрудниках. "Если так пойдет и дальше, мы просто закроемся, а люди окажутся на улице", — отметили в "Финвале".

Согласно справке на сайте предприятия, "Финвал-2006" основан в 2004 году, а его основной деятельностью является производство рыбных консервов. Коллектив предприятия состоит из более чем 200 сотрудников.

Более двух тысяч сотрудников нефтехимического завода "Карпатнефтехим" в Ивано-Франковской области, который является единственным украинским активом компании "Лукойл", обратились к президенту страны Петру Порошенко с просьбой восстановить торговлю с Россией. Об этом пишет агентство "Украинские новости" со ссылкой на петицию, подписанную сотрудниками предприятия.

Напомним: На Украине с 2015 года действуют ограничительные меры против российских физических и юридических лиц. Разные виды санкций, от запрета на въезд в страну до ареста имущества, были введены сроком на один год. В санкционный список в сентябре 2015 года попали 388 человек и 105 компаний. В конце августа 2016 года кабинет министров Украины продлил действие данных санкций, дополнив список 250 физическими и 46 юридическими лицами.