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Последний кредит от Европы стране майдана на реформы и производство

опубликовано alex1943 в Втр, 20/12/2016 - 18:15 Новость: тема тэги гео
ewrobank
Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) и Европейская Комиссия 19 декабря объявили о выделении последнего из ряда кредитов в размере примерно 600 млн евро на развитие промышленных отраслей Украины и реформы. Об этом идет речь в пресс-релизе ЕИБ.

«Сегодня в Брюсселе Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) и Европейская Комиссия объявили о выделении последнего из ряда кредитов в размере примерно 600 млн евро. Этот кредит является частью обязательств перед Украиной, о которых ЕС объявил в марте 2014 года. На специальной церемонии подписания, состоявшейся в штаб-квартире Европейской Комиссии, отмечается, что ЕИБ выполнил свое обязательство на период 2014-2016 годов о предоставлении 3 млрд евро по программе финансовой поддержки», - говорится в сообщении.

Этот последний пакет кредитов ЕИБ дополняет ряд других инвестиций, которые банк предоставлял Украине, начиная с марта 2014 года, чтобы помочь стране стабилизировать финансово-экономическую ситуацию.

Комиссар Йоханнес Хан, отвечающий за политику соседства ЕС, комментируя выдачу последнего кредита, сказал: «Европа демонстрирует сегодня, что он держит свои обещания перед Украиной»...

Напомним: ЕИБ в апреле 2016 года выделил Украине кредит в размере 400 млн евро, предназначенный для поддержки в стране реального сектора экономики, а также малого и среднего бизнеса.

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