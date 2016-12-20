Надежда Савченко потеряла шанс стать украинским героем, — депутат

Надежда Савченко надо было согласовывать свои высказывания и действия с руководством фракции «Батькивщина», членом которой она является. Ее переговоры с главами ДНР и ЛНР в партии называют «ложной тропой».

Об этом заявил народный депутат, представитель фракции «Батькивщина» Иван Крулько.

«На Украине очень мало живых героев, потому что, в основном, их уважают только после смерти. У Надежды Савченко был шанс стать живым украинским героем, но она тем шансом не воспользовалась. Она пошла по ошибочной дорожке. Ее высказывания не идут на пользу нашим позициям. Очевидно, что ей следовало согласовывать позицию, в частности, со своими политическими партнерами, фракцией, к которой она примкнула после обретения полномочий народного депутата», — отметил нардеп.

Впрочем, Иван Крулько отметил, что фракция не считает себя ответственной за действия своей коллеги. Кроме того, в «Батькивщине» убеждены, что партия длительное время имела высокие рейтинги не благодаря присутствию в составе политсилы Надежды Савченко, которую тогда называли «пленницей Кремля».

«Я не считаю, что внесение ее кандидатуры в партийный список повлияло на рейтинг „Батькивщины“. На выборах мы набрали 5,77% и прошли в парламент. Спасибо нашим избирателям и я настаиваю, что Савченко здесь ни при чем», — сказал Иван Крулько.