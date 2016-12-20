Алкогольный суррогат на Тернопольщине разливают в грязные бутылки

В Тернопольской области в этом году изъяли фальсифицированных алкогольных напитков более чем на 135 тысяч гривен. Об этом сообщили в местном отделе Главного управления Государственной фискальной службы (ГУ ДФС) в Тернопольской области.

«Наши сотрудники установили факт изготовления с целью сбыта фальсифицированных алкогольных напитков. Фальсификат разливали в частном домовладении, причем — в антисанитарных условиях. Бутылки, в которых хранили суррогат, уже бывшие в употреблении, а потому, для товарного вида на них наклеивали поддельные марки акцизного налога», — сказали в фискальном ведомстве.

По результатам проведенных обысков удалось обнаружить и изъять 450 л спирта, 434 л фальсифицированной водки, угольные фильтры для очистки спирта, а также спиртометры и тару.

Во время проверки выяснили, что количество изъятого спирта является достаточным для изготовления еще более 2 тысяч 200 бутылок водки. Общая стоимость изъятых во время обысков подакцизных товаров составляет 135,2 тыс. грн. По этому правонарушению пока продолжается досудебное расследование.

Всего с начала года сотрудники налоговой милиции области из незаконного оборота изъяли 77,5 тыс. литров спирта и 3,1 тыс. литров алкогольных напитков, а также прекратили деятельность шести подпольных цехов по их изготовлению.

В налоговой отметили, что удалось предотвратить потери бюджета от непоступления акцизного налога в сумме около 8,5 млн грн.

Уже завершено расследование и направлены в суд уголовные дела относительно 11 человек, которые занимались незаконным изготовлением и реализацией фальсифицированных алкогольных напитков.