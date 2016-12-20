Закон о спецконфискации важный, но опасный, — экономист

Государство должно иметь механизмы, чтобы вернуть имущество, которое было разграблено. Однако, учитывая специфическую судебную систему Украины, нужно понимать, что спецконфискация может стать опасным механизмом.

Такое мнение высказал экономист Борис Кушнирук.

«С одной стороны, закон о спецконфискацию выписан таким образом, что его все же можно применить против тех, кто совершал ограбление страны. В то же время часть депутатского корпуса и экспертной среды настроена более осторожно и скептически, поскольку считает, что мы закладываем этим законом практику внесудебной конфискации. А это представляет опасность в будущем. То есть этот механизм может быть применен не только против тех, кто действительно грабил страну, но и может быть использован как инструмент для уничтожения оппонентов, в частности, финансово», — пояснил эксперт.

Зато, учитывая то, что судебная система на Украине до сих пор не реформирована, судебные процессы в отношении тех, кто подпадает под действие закона, будут проведены в пользу действующей власти.

«Представьте себе, что к власти пришли политики, которые сейчас находятся в оппозиции. Они начнут давить на своих оппонентов, часть из которых будет, возможно, скрываться за границей. В таком случае может приниматься решение о конфискации их имущества. То есть, фактически, появляется возможность „отжимать“ имущество», — отметил Борис Кушнирук.

Эксперт говорит, что лично поддерживает закон о спецконфискации, однако понимает и аргументы тех, кто против его принятия. Ведь с точки зрения общей стратегии и того, каким образом будут регулироваться подобные отношения, закон действительно опасен.