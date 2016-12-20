Бои в районе Дебальцево продолжаются, у ВСУ большие потери — свидетельства очевидцев

Первая попытка прорвать оборону ЛНР на дебальцевском направлении была предпринята украинскими силовиками еще в воскресенье, 18 декабря. Начальник управления оборонного ведомства ЛНР полковник Олег Анащенко заявил: «Подчеркну, что боестолкновения начались с попытки подразделения 54-й бригады ВСУ прорваться через так называемую „серую зону“ и занять выгодные позиции в нашей зоне ответственности».

Потери украинских военных только 19 декабря во время боя на Светлодарской дуге достигли 25 человек. Об этом украинскому изданию KHARKIV Today сообщили военные 54-й бригады, которые 19 декабря поступили в харьковский госпиталь. «У нас 25 „двухсотых“ было только за три часа боя, — рассказал боец ВСУ с позывным „Няма“. — Это подтвержденная информация, я это лично видел. И где-то 35 „трехсотых“. Нас только шестеро, которые вышли из этого наступления».

Бывший комендант Горловки Игорь Безлер, со ссылкой на сообщение от военнослужащего 54 бригады ВСУ, который вывозит тела погибших украинских вояк с поля боя в районе Логвиново и Калиновки. Тот якобы говорит о потерях ВСУ — за сотню. «Морг в Артемовске оцеплен. Проверяют телефоны на наличие фотографий и сообщений. Больницы Артемовска переполнены ранеными. Трупы с Артемовского морга вывозят в неизвестном направлении на грузовиках», — пишет Безлер в соцсети.

Украинские волонтеры «АТО» озвучили имя одного из погибших боевиков 54 бригады ВСУ, который был уничтожен при попытке прорвать оборону Народной милиции ЛНР на Светлодарской дуге. «Друг Гюрза. Радивилов Роман Юрьевич… Наш, Дергачевский воин, правосек» — сообщила на своей странице в Facebook волонтер Наталья Шетилова, присовокупив фото (см. фото).

Штаб «АТО» по-прежнему сообщает, что погибли пять украинских военнослужащих, шесть ранены, еще10 контужены и травмированы.

Город Светлодарск расположен на северо-востоке Донецкой области, недалеко от крупного железнодорожного узла — города Дебальцево. Светлодарск, а также прилегающие к нему поселения, образуют так называемую Светлодарскую дугу, а сам город находится практически на линии разграничения (фронта).Ближайшие города: Углегорск, Дебальцево, Горловка; поселки — Луганское, Мироновский, Гольмовский; села — Троицкое, Покровское, Ильинка.