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Тысячи убийц на свободе по закону Савченко — министерство юстиции Украины

опубликовано vinodelov в Втр, 20/12/2016 - 20:09 Новость: тема тэги гео
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Об этом заявил глава украинского минюста Павел Петренко. «За этот неполный год вышли тысячи убийц, и в места лишения свободы вернулись уже 10%», — сказал министр в интервью украинским журналистам.

Петренко сообщил, что некоторые из освобожденных досрочно преступников успели повторно совершить даже не одно, а два убийства, прежде чем снова вернулись в места заключения. По мнению министра, принятие «закона Савченко» стало крупной ошибкой.

Украинский министр убежден, что в этот закон, как минимум, нужно внести серьёзные изменения, например, запретить досрочное освобождение тем, кто отбывает наказание за тяжкие и особо тяжкие преступления. «Нужно остановить процесс выхода на свободу лиц, которые несут общественную опасность гражданам», — заявил Петренко. И даже пригрозил, что, если «закон Савченко» не будет изменён или отменён, сам он покинет свою должность.

Напомним: согласно закону Савченко, названному так по имени бывшей «айдаровки», а ныне депутата Верховной рады Надежды Савченко, день проведенный в СИЗО, приравнивается двум дням тюремного заключения. В результате большое число преступников на Украине выходят из тюрьмы намного раньше, чем того требует судебный приговор.

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Денис Виноделов

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