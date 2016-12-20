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Главная Оперативная сводка с места боев под Дебальцево от начальника управления НМ ЛНР опубликовано Nvb2003 в Втр, 20/12/2016 - 20:30

Аудио&Видео: тема: персоны: география: организации: содержание: рубрики: Киевские силовики, пользуясь относительным затишьем, перебрасывают тяжелое вооружение, боеприпасы и личный состав на позиции в район Калиновки. Об этом заявил начальник управления Народной милиции ЛНР полковник Олег Анащенко.

"Несмотря на продолжающиеся обстрелы наших позиций, можно с уверенностью заявить, что противник дезорганизован и не способен к продолжению боестолкновения, командование не способно оперативно управлять подчиненным личным составом", - отметил он.

"Тем не менее, пользуясь относительным затишьем, ВСУ осуществляют переброску тяжелого вооружения и личного состава, а также подвоз боеприпасов на позиции в район населенного пункта Калиновка", - подчеркнул полковник. Ранее начальник медицинской службы бригады, которая участвовала в бою в районе Калиновки, лейтенант Виктор Клименко сообщил ЛИЦ, что Народная милиция в боях у Калиновки потеряла убитыми двух военнослужащих, еще трое получили ранения.

Подразделения 54-й бригады ВСУ под прикрытием артиллерии в воскресенье, 18 декабря, предприняли попытку прорыва с направления поселка городского типа Луганское в район села Калиновка. По данным Народной милиции ЛНР, в результате боестолкновения киевские силовики потеряли убитыми 10 человек, около 20 были ранены. Два военнослужащих Республики получили ранения, еще два числятся пропавшими без вести. В ночь на 19 декабря ВСУ обстреляли район села Логвиново из крупнокалиберных артиллерийских орудий и минометов.

Утром 19 декабря киевские силовики возобновили попытки прорыва на нескольких участках линии соприкосновения в районе Дебальцево и обстрел из арторудий позиций Народной милиции в окрестностях Калиновки и Логвиново.

Как сообщили в оборонном ведомстве Республики, за минувшие сутки село Калиновка дважды подверглось обстрелам с направления поселка городского типа Луганское, ВСУ применяли минометы калибра 82 мм, 120 мм. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir Nikolaev О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее