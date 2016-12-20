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Главная Сводка Министерства обороны ДНР 20 Декабря 2016 года опубликовано Nvb2003 в Втр, 20/12/2016 - 20:32

Аудио&Видео: тема: персоны: география: организации: содержание: рубрики: Обстановка в Донецкой Народной Республике остается напряженной. За прошедшие сутки украинские силовики одну тысячу пятьсот семьдесят девять раз нарушили режим прекращения огня. Об этом во время брифинга 20 декабря сообщил заместитель начальника управления НМ ДНР, полковник Эдуард Басурин. «При этом противник выпустил по территории Республики шестьдесят девять артиллерийских снарядов калибра 152 и 122 мм, четыреста семь мин калибра 120 и 82 мм, а также восемьсот девяносто девять боеприпасов из различных типов гранатометов. Кроме того, применялись БМП и стрелковое оружие. Обстрелам со стороны украинских боевиков Грузевича, Шапталы, Николюка, Соколова и Делятицкого подверглись населенные пункты Республики: Зайцево, Горловка, Широкая Балка, Михайловка, Озеряновка, Ясиноватая, Спартак, Жабичево, Крутая Балка, Александровка, Докучаевск, Коминтерново, Саханка, Сергеевка, Ленинское и поселок Трудовские Петровского района Донецка. В результате обстрелов повреждения получили в Докучаевск один жилой дом, в населенном пункте Ясное – два дома и здание неработающего детского сада. При обстреле наших позиций со стороны ВСУ, ранение получил один военнослужащий НМ ДНР», — сообщил Эдуард Басурин. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir Nikolaev О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее