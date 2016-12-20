Донбасс заставят любить Украину — советник главы МВД страны майдана

Об этом в эфире «5 канала», принадлежащего президенту Украины, заявил украинский националист, советник главы МВД Илья Кива. Дословно: «Когда поднимался вопрос о декоммунизации, я говорил, Донбассу нужна не декоммунизация, а украинизация. Пускай даже насильно. Люди отравлены и иногда непоправимо отравлены постсоветской риторикой. Нужно учить любить, я сказал, если вы не будете любить Украину, мы заставим вас любить Украину».

Советник главы МВД признал, что ради «укрощения Донбасса» министр Аваков нарушал закон, раздавая оружие «добровольцам», участникам так называемой «АТО», которые больше двух лет ведут войну с жителями шахтерского края, не поддержавшими киевский майдан.