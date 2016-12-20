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Главная Сводка событий Новороссии за 20 декабря 2016 года опубликовано Nvb2003 в Втр, 20/12/2016 - 20:56

Аудио&Видео: тема: персоны: география: организации: содержание: рубрики: Крупнейшая украинская частная энергокомпания намерена из-за долгов отключить с 22 декабря от электроснабжения компанию "Вода Донбасса", которая снабжает водой ряд населенных пунктов в Донецкой области. Долги предприятия "Вода Донбасса" достигли катастрофической суммы. Ежемесячно они увеличиваются. По информации пресс-службы, компания предпринимала многочисленные попытки урегулирования проблемы, шла на уступки, согласовывала многочисленные графики погашения задолженности, но вопрос с оплатой так и не был решен.

В населенном пункте Ясное детский сад и два дома повреждены минувшей ночью из-за обстрела.Повреждены стены и остекление, фасады и крыши. Информация о пострадавших уточняется.

Официальный представитель Минобороны по вопросам военной операции в Донбассе Андрей Лысенко заявил, что ВСУ остаются на своих позициях и не планируют наступательных операций на дебальцевском направлении.

Эдуард Басурин сообщил, что разведка ДНР выявила присутствие артиллерийских систем крупного калибра украинский силовиков в районах, близких к линии соприкосновения. В Дзержинске и Авдеевке выявлены самоходные гаубицы "Гвоздика" и "Акация". Данные о нарушениях минских договоренностей переданы представителям ОБСЕ.

За минувшие сутки обстрелам подверглись районы населенных пунктов Калиновка, Лозовое, Нижнее Лозовое, Крутая гора, Желтое и позиции Народной милиции у памятника "Князю Игорю" и КПП "Станица Луганская".

Обсуждение механизма введения особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей будет одним из ключевых вопросов на заседании политической подгруппы по Донбассу, запланированном на 21 декабря. Об этом заявил РИА Новости представитель ЛНР на минских переговорах Родион Мирошник. Он подчеркнул, что это последнее заседание в 2016 году и, по его мнению, логичным было бы согласование текста формулы. "Это облегчило бы дальнейшее движение вперед по выполнению остальных вопросов политического пакета, таких как амнистия, модальности выборов, изменения в конституцию Украины". :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir Nikolaev О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее