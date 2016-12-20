Выставка «Старая Юзовка» из Донецка отправляется в Астрахань

«Двадцать третьего декабря в рамках проведения мероприятий по расширению международного сотрудничества Донецкий республиканский краеведческий музей представит выставку „Старая Юзовка“ в Краеведческом музее Астрахани. Жители ознакомятся с видами старой Юзовки (ныне Донецк) второй половины XIX — начала XX века», — сообщает пресс-служба министерства культуры ДНР.

На экспозицию в волжский город Астрахань краеведческий музей отправляет 20 старинных фоторабот. На уникальных фотографиях запечатлены центральная заводская шахта и коксовые печи, доставка английского заводского оборудования из Таганрога в Юзовку, главаная улица — Первая линия, а также жилые дома для рабочих и многое другое.

Напомним: Донецкий краеведческий музей был значительно разрушен прямым попаданием снарядов при обстреле украинской армией столицы ДНР летом 2014 года, ряд экспонатов при этом были безвозвратно утрачены. Однако за прошедшие два года, благодаря помощи, оказанной Российской Федерацией, здание музея удалось восстановить и теперь он работает, открывая новые экспозиции.