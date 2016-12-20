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Главная Отойти назад на сто метров, значит потерять кусок нашей земли. Стоять будем до последнего опубликовано Nvb2003 в Втр, 20/12/2016 - 21:40

Аудио&Видео: тема: география: организации: содержание: рубрики: Съемочная группа информационного агентства Анна-Ньюс побывала на позициях Народной милиции ЛНР, в районе населенного пункта Дебальцево и пообщалась с бойцом НМ ЛНР, который рассказал о текущей ситуации на линии соприкосновения. По его словам, после неудавшейся попытки прорыва, последовавшей вслед за массированной артподготовкой, обстрелы из тяжелых орудий и минометов со стороны украинских силовиков не прекращаются до сих пор. Бойцы НМ ЛНР в связи с тем, что выполняя договоренности о прекращении огня силы ополчения ЛНР ранее отвели тяжелое вооружение от линии фронта, вынуждены защищаться от прорывающихся украинских карателей только стрелковым вооружением. Но несмотря на это бойцы полны решимости удержать вверенные им рубежи и не отдать захватчикам ни метра родной земли. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir Nikolaev О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее