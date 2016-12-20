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Главная Брифинг об итогах выставки сельхозтоваров и продукции легпрома ЛНР в Ростовской области опубликовано Nvb2003 в Втр, 20/12/2016 - 21:47

Аудио&Видео: тема: география: содержание: рубрики: Порядка 20 предприятий сельского хозяйства, пищевой и легкой промышленности ЛНР приняли участие в выставке в Донецке Ростовской области. Об этом сегодня на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил начальник отдела координации, развития и регулирования внешнеэкономической деятельности и государственных целевых программ Министерства экономического развития ЛНР Станислав Дупленко.

"По просьбам наших производителей и по совместной инициативе администрации города Донецка Ростовской области и Министерства экномразвития 16 декабря была организована выездная выставка в городе Донецке Ростовской области", - рассказал он. В частности, свои товары на выставке представили ПАО "Луганск-Нива", ООО "Антей", "Луглегпром", а также представители малого бизнеса.

"Непосредственно на эту выставку от предприятий ездили сами руководители, поэтому у них была возможность непосредственно пообщаться с ростовским бизнесом, наладить экономические связи, перспективные деловые переговоры появились", - подчеркнул Дупленко.

Начальник отдела отметил, что в рамках выездной выставки состоялся круглый стол, посвященный обсуждению перспектив сотрудничества представителей ЛНР и Ростовской области. Дупленко добавил, что помощь в организации поездки и в привлечении участников выставки оказали Федерация профсоюзов ЛНР и Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir Nikolaev О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее