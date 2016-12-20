Московские агропромышленники увидели в ДНР большой потенциал

По приглашению профсоюзных организаций агропромышленного комплекса ДНР в Донецк приехали два московских гостя — фермер из Истринского района Олег Сирота и представитель отраслевого профсоюза Московской области Игорь Жаров. Они встретились с руководством Министерства агропромышленной политики и продовольствия ДНР, а также вместе с дончанами посетили выставку-ярмарку продукции агропромышленного комплекса ДНР.

Сыровар из Московской области фермер Олег Сирота предоставил возможность дончанам продегустировать сыр собственного производства. Он отметил, что изготовление качественного сыра стало возможным в результате Программы импортозамещения в России. Нечто подобное можно сделать и в ДНР.

«Когда против России объявили санкции, то мы стали заниматься сельским хозяйством, фермерством. Нас уже много. Я приехал в Донецкую Народную Республику как представитель Союза сыроваров для того, чтобы поддержать своих коллег, пообщаться с фермерами. Мы готовы помочь им в развитии предприятий. Увидели здесь большой потенциал Республики, который нужно развивать. Я абсолютно уверен, что это возможно, и Донецкая Народная Республика не только себя накормит, но и сможет поставлять свою продукцию на продовольственный рынок Подмосковья», — сказал Олег Сирота.

Как рассказал в ходе круглого стола представитель профсоюза работников агропромышленного комплекса Московской области Игорь Жаров, существует очень много направлений взаимовыгодного сотрудничества РФ и ДНР. Среди них поставка генетического материала в животноводстве. В Подмосковье 47% голов крупного рогатого скота находится в племенных хозяйствах, которые готовы помочь восстановить племенное поголовье КРС в ДНР, уничтоженное ВСУ в ходе боевых действий. Также фермеры из Подмосковья готовы обучить местных сельхозпроизводителей современным технологиям изготовления сыра.

Встреча прошла в рамках Программы взаимодействия профсоюзных организаций ДНР и Российской Федерации. Все участники считают ее полезной и плодотворной.