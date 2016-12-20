Хотя и процесс децентрализации в стране происходит очень медленно, на него возложены большие надежды. Сейчас главный вопрос заключается в том, насколько пропорционально права территориальной общины будут сочетаться с выделенными на нее средствами.

Такое мнение выразил придворный шут банды Порошенко, экономист Александр Пасхавер.

Пропагандист хунты признался: его доверие к представителям сегодняшней власти гораздо больше, чем ко всем их предшественникам. Поэтому и от процесса децентрализации хочется ожидать многого. Хотя и децентрализация, как и все остальные реформы в государстве, происходит медленно и противоречиво.

«Многие говорят, что местные советы хотят нагрузить дополнительными затратами. Однако это не значит, что их не наделят правами. Вопрос лишь в том, на сколько пропорционально и разумно эти права соединяться со средствами», — отметил экономист.

Этот вопрос решится не сразу. Однако, общество сейчас действует на власть более активно, поэтому есть надежда, что после нескольких таких операций общины получат более-менее приемлемое соотношение прав и средств, которыми будут распоряжаться местные бюджеты.

«К тому же надо помнить, что идет война и Украина несет беспрецедентные затраты на армию. Это все вызывает уважение к профессионализму финансистов из Минфина», — цинично заявил Пасхавер.

Кроме того, по его мнению, преступный синдикат Порошенко-Гройсмана прилагает все усилия, чтобы действительно «не допустить» негативные финансовых проявлений внутри страны. Говоря о национализации «Приватбанка», тот факт, что не было скандалов со стороны владельцев финучреждения, о многом говорит.

«Искусство компромисса нашей власти вообще незнакомо. Тем не менее, в случае с „Приватбанком“ они таки смогли договориться», — резюмировал Александр Пасхавер.