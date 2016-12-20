Это позор и дискредитация парламента, — депутат о голосовании за бюджет

Народный депутат Украины Алена Шкрум обвинила председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики Нину Южанину в фальсификации документов. Речь идет о налоговом законопроекте, куда она и внесла изменения уже после того, как депутаты проголосовали за документ в редакции правительства.

По словам Шкрум, налоговый законопроект, который будет рассматриваться в Верховной Раде, сфальсифицирован.

«Я надеюсь, что его рассмотрение будет перенесено. Ведь мы проголосовали за него в том варианте, который предложило правительство. После этого Комитет налоговой и таможенной политики добавил туда много лоббистских вещей. Рада категорически не хотела это принимать, поэтому и мы проголосовали за редакцию правительства. Об этом все можно прочитать в стенограмме. Но постановление о принятии за основу подписано в редакции комитета», — возмущалась нардепка.

Поэтому она убеждена: нужно пересмотреть постановление, где указано, что за основу принимается законопрект в редакции, предложенной комитетом, что противоречит всем нормам закона. Следующим важным шагом будет очередное голосование за этот законопроект. Ко всем депутатам нужно время на внесение поправок, поэтому быстрее, чем завтра за налоговый законопроект голосовать нельзя.

Кроме того, она отметила: в Верховной Раде вынесены на голосование изменения в налоговый и таможенный кодексы. Однако, согласно закону, делать такое можно максимум за семь месяцев до нового года — чтобы все можно было внимательно обдумать.

«То, что происходит сейчас — позор и дискредитация украинского парламента. Сейчас тысячи поправок рассматриваться по полчасика. За один вечер и за одну ночь нужно принять примерно пять огромных законов с множеством поправок и еще три другие изменения в бюджетный, налоговый и таможенный кодексы. И потом весь бюджет, которого сейчас вообще не существует, потому что каждый из тех законов, который мы сейчас принимаем, меняется на миллиарды», — отметила Алена Шкрум.