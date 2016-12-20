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В центре Донецка взорвали машину, есть жертвы

опубликовано vinodelov в Втр, 20/12/2016 - 22:32 Новость: тема тэги гео
взрыв

Днем 20 декабря в центре прифронтового Донецка в районе областной травматологии прогремел сильный взрыв. По предварительным данным, сработало взрывное устройство в автомобиле, припаркованном на одной из стоянок рядом с больницей. Известно, что в результате взрыва один человек получил серьезные ранения.

В соцсетях дончане пишут: «Возле Республиканского научно-практического травматологического центра по адресу ул. Артема 147г произошел взрыв автомобиля. Есть раненый мужчина»… «Взрыв на улице Артёма 147г. Дом, в котором Аптека Здравица. У машины нет стекол. Мужчине ноги оторвал»… «Взорвали авто за детским миром. Да, было хорошо слышно на Бакинах. Это дом в котором жил нынешний мэр города Горловки Иван Приходько»…

Местная власть ситуацию в течение дня никак не комментировала. Территория, где произошел взрыв, была оцеплена, там работали правоохранительные органы.

Напомним, в конце июня 2016 года на территории областной травматологии был взорван автомобиль одного из врачей больницы. Жертв и пострадавших тогда удалось избежать, однако были повреждены несколько административных зданий и семь автомобилей медперсонала.

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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

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