Об ажиотаже на российском фондовом рынке

Приход иностранных финансовых средств на российский фондовый рынок может иметь в перспективе "эффект бумеранга". Как гласит древняя китайская поговорка: «не спеши верить, не торопись любить». Спекулянты часто вводят деньги в биржевые активы развивающихся стран, однако экономике от такого входа "горячих денег" может в перспективе стать очень "холодно". По крайней мере, известный экономист Валентин Катасонов предлагает не слишком обольщаться.

Приток средств позволяет заработать тем, кто стоит у основания "пирамиды", однако, выход из активов как правило происходит еще более резко и массово. Еще древнеримский политик-философ Сенека заметил, что "прирост медлителен, а ущерб тороплив". Он также считал (применительно к российской экономике), что "худший вид рабства - это рабство добровольное". По его мнению, богатство человека состоит не в деньгах, а во времени. И если деньги можно потерять или заработать, то время имеет свойство уходить безвозвратно.

Возвращаясь к теме, можно предположить, что когда иностранные инвесторы начнут резко избавляться от российских активов, рубль точно также резко покатится вниз. Россия с точки зрения иностранных спекулянтов по-прежнему смотрится как заповедный край не пуганных любителей определенного типа "открытой" экономики. Поэтому после локального нефтяного бума, возможен сценарий повторной резкой девальвации рубля. Эксперт опасается увидеть рубль на уровне 80-100 рублей за доллар в случае движения российского рынка по принципу «взлет – посадка».

Курс российского рубля зависит не столько от мировой цены на нефть (как думают многие), сколько от политики российского Центробанка. Ставка рефинансирования выражает отношение этой организации к российской экономике. Невмешательство правительства в «рыночные процессы» означает что оно (и все остальные граждане) как бы летят на планере, сознательное регулирование экономики означает, что они летят на самолете. В «экономическую грозу» планеры как правило не долетают.