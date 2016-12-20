Борьба за Зою Космодемьянскую Русский взгляд на историю

Сегодня в гостях у ведущего студии интернет-канала Анна-Ньюс политолога Александра Ведруссова кандидат военных наук, военный эксперт Анатолий Андреевич Матвийчук. Наша сегодняшняя беседа будет посвящена усилившимися в последние несколько лет попыткам, как представителей западных стран, так и отдельных либеральных сил внутри страны

, в очередной раз переписать или исказить в своих интересах историю России, обвиняя её в различных надуманных прегрешениях, искажая исторические факты и поддержать образ всемирного врага, который давно пестуют западные политологи и представители СМИ. Подобная пропаганда направлена в первую очередь на молодое поколение России, которое к сожалению достаточно плохо знает свою историю и легче поддается на подобные провокации.