ФК «Шахтер», как переезжая сваха: выгнали из Львова, едет в Харьков

Донецкий футбольный клуб «Шахтар» (именно так в украинском варианте он сейчас называется), который после начала войны на Донбассе обосновался во Львове и играл на тамошней арене, теперь вынужден сменить и стадион, и город. Новым местом его дислокации станет стадион «Металлист» в Харькове, куда команда планирует перебраться в начале следующего года.

Сейчас в «Шахтере» ожидают официального сигнала от УЕФА относительно разрешения Харькова принимать матчи еврокубков. Однако участники команды собираются в дальнейшем проживать в Киеве, как и руководящий менеджмент клуба, а играть будут в Харькове, где надеются на дружественный прием болельщиков.

Со Львовом команде явно не повезло. По сути, львовские ультрас (радикально настроенные молодые люди) выгнали команду из города, устраивая различные акции протеста и посылая ей угрозы. Последней каплей стало событие 23 ноября 2016 года, когда вечером в аэропорту имени Даниила Галицкого их встретили «украинские патриоты». Они явились в аэропорт с плакатами: «Долой „Шахтер“ со Львова!», «Львов- город Львов, а не «ватных кротов!». Радикалы зажгли файеры и кричали: «Львов против «сепаров!».

Напомним, последние два года все матчи еврокубков «Шахтер» проводил на стадионе «Арена-Львов». Собственник ФК — по-прежнему самый богатый украинский олигарх Ринат Ахметов, родом из Донецка.