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Главная Потери Народной милиции ЛНР при попытке прорыва ВСУ под Дебальцево опубликовано Nvb2003 в Втр, 20/12/2016 - 22:54

Аудио&Видео: тема: география: организации: содержание: рубрики: Народная милиция в боях у Калиновки потеряла убитыми двух военнослужащих, еще трое получили ранения. Об этом ЛИЦ сообщил начальник медицинской службы бригады, которая участвовала в бою в районе Калиновки, лейтенант Виктор Клименко.

"За истекшие два дня потери нашей бригады составили как возвратные, так и безвозвратные. Безвозвратные потери составили два человека, и возвратные потери составили три человека", - отметил он.

"Раненым оказана полная медицинская помощь, они находятся в удовлетворительном состоянии, их жизням ничего не угрожает. Характер ранений в основном осколочный, данная категория военнослужащих после выздоровления вернется в строй", - сообщил Клименко. Подразделения 54 бригады ВСУ под прикрытием артиллерии в воскресенье, 18 декабря, предприняли попытку прорыва с направления поселка городского типа Луганское в район села Калиновка. По данным Народной милиции ЛНР, в результате боестолкновения киевские силовики потеряли убитыми 10 человек, около 20 были ранены. Два военнослужащих Республики получили ранения, еще два числятся пропавшими без вести. В ночь на 19 декабря ВСУ обстреляли район села Логвиново из крупнокалиберных артиллерийских орудий и минометов.

Утром 19 декабря киевские силовики возобновили попытки прорыва на нескольких участках линии соприкосновения в районе Дебальцево и обстрел из арторудий позиций Народной милиции в окрестностях Калиновки и Логвиново.

Как сообщили в оборонном ведомстве Республики, за минувшие сутки село Калиновка дважды подверглось обстрелам с направления поселка городского типа Луганское, ВСУ применяли минометы калибра 82 мм, 120 мм. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir Nikolaev О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее