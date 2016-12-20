Саакашвили на Галичине: Нужно заставить власть провести на Украине перевыборы

На Украине необходимо заставить власть провести новые выборы. Об этом во время своего визита во Львов заявил экс-губернатор Одесской области, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.

По его словам, аргументы о том, что «нельзя проводить выборы, когда в стране война», не имеют смысла из-за того, что и во время войны власть продолжает разворовывать страну, а «доход президента растет».

Поэтому, добавил Саакашвили, в результате перевыборов к власти должны прийти новые люди. А достичь этого можно, поставив условие, чтобы в избирательных списках не было никого, кто уже был депутатом более чем один срок. Также он предлагает «профильтровать кандидатов» и отсеять тех, «кто имеет связи с олигархами».

Именно власть олигархов Саакашвили назвал причиной того, что Украина не использует свой потенциал. Политик убежден, что Украина может стать «великой европейской сверхдержавой», если проведет необходимые реформы.

«После выборов окно возможностей у новой власти будет не более полугода. Если мы не изменим страну за это время, мы ее потеряем», — заявил Саакашвили.

Среди необходимых изменений он назвал снижение налогов на 60%, уменьшение государственной регуляции на 80% и сокращение государственного аппарата минимум вдвое.

Для борьбы с коррупцией он предложил создать антикоррупционные суды и «посадить 25000 коррумпированных чиновников».

«Олигархическая система никогда не была такой слабой, как сейчас. Ни один солдат не подвигает пальцем, чтобы их защитить. Будет наша ошибка, если мы не воспользуемся этим», — заявил Саакашвили.

«Такого безликого правительства никогда на Украине не было. Грех их не сбросить», — добавил он.