Жители Днепропетровска протестовали против коррупции и воровства местной власти

Во вторник, 20 декабря, сотни людей собрались под стенами здания областной прокуратуры Днепропетровска (декоммунизирован — в Днепр), и даже перекрыли дорогу.

Митингующие требовали расследования дел, связанных с коррупцией и воровством в городском совете. По словам протестантов, местная власть наживается на высоких коммунальных тарифах, а люди еле выживают. Также жителей Днепропетровска возмутил тот факт, что в то время, когда основная масса жителей нищает, депутаты закладывают в бюджет деньги для поощрения себя любимых.

В частности, депутаты планируют внести в бюджет будущего года правки, чтобы установить ежемесячную надбавку за выполнение особо важной работы городскому голове, секретарю и замам мэра в размере 50% должностного оклада, а еще — ежемесячно выписывать им премию в размере 720% должностного оклада.