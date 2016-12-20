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Жители Днепропетровска протестовали против коррупции и воровства местной власти

опубликовано vinodelov в Втр, 20/12/2016 - 23:25 Новость: тема тэги гео

Во вторник, 20 декабря, сотни людей собрались под стенами здания областной прокуратуры Днепропетровска (декоммунизирован — в Днепр), и даже перекрыли дорогу.

Митингующие требовали расследования дел, связанных с коррупцией и воровством в городском совете. По словам протестантов, местная власть наживается на высоких коммунальных тарифах, а люди еле выживают. Также жителей Днепропетровска возмутил тот факт, что в то время, когда основная масса жителей нищает, депутаты закладывают в бюджет деньги для поощрения себя любимых.

В частности, депутаты планируют внести в бюджет будущего года правки, чтобы установить ежемесячную надбавку за выполнение особо важной работы городскому голове, секретарю и замам мэра в размере 50% должностного оклада, а еще — ежемесячно выписывать им премию в размере 720% должностного оклада.

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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

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